В Воронеже до Борового будет ходить еще одна маршрутка

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-16T16:01:26+03:00

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С пятницы, 16 ноября, маршрутный «ПАЗик» № 60 Б будет ездить из Придонского до Борового. Ранее конечной у него был реабилитационный центр в Отрожке. Теперь – улица Сельская в Боровом. С нее же микроавтобусы этого маршрута будут пускаться в обратный путь до Придонского.

До сегодняшнего дня до Борового ездили только большегрузы № 90, пользующиеся недоброй репутацией за духоту и порой не очень хорошее техническое состояние, а также маршрутки № 11. Теоретически еще и № 79, но эти автобусы что-то стали крайне редко встречаться на улицах города. Кстати, «ПАЗики» № 60 Б будут останавливаться в Боровом там же, где автобусы № 79.