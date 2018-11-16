В Воронеже водителя "Фольксвагена" будут судить за травмы пешехода

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-16T15:32:12+03:00

Автомобилист не пропустил женщину на регулируемом переходе

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29-летнего жителя Воронежа будут судить за сбитого пешехода. 21 февраля на своем "Фольксваген-Транспортер" он мчался по улице Бахметьева со стороны Пирогова в направлении Ворошилова. На регулируемом переходе мужчина не уступил дорогу 44-летней местной жительнице.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Обвиняемый свою вину признал полностью.

Мужчина объяснил ДТП своей невнимательностью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.