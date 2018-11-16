2018-11-16T15:22:28+03:00
Общество

В Воронеже стартовал ежегодный городской конкурс в области журналистики

Авторы могут проверить свои силы в восьми номинациях
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До 1 декабря 2018 года необходимо подать заявки на ежегодный городской конкурс в области журналистики. Публицисты могут заявить материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в текущем году в местных и центральных изданиях. Предоставляемые на конкурс материалы не должны быть размещены в СМИ на коммерческой основе или в рамках контрактов на информационное обслуживание.

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