В Воронеже снижается уровень наркомании среди несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-16T15:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже состоялся семинар «Формирование законопослушной модели поведения как основы антинаркотической работы, осуществляемой в образовательных организациях». В нем приняли участие представители управления образования и молодежной политики Воронежа, регионального ГУ МВД России, областного молодежного центра, клинического центра медпрофилактики, комиссий по делам несовершеннолетних, образовательных учреждений.

Читать далее...