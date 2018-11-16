В Воронеже снижается уровень наркомании среди несовершеннолетних
Основные вопросы антинаркотической работы обсудили на специальном совещании
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В Воронеже состоялся семинар «Формирование законопослушной модели поведения как основы антинаркотической работы, осуществляемой в образовательных организациях». В нем приняли участие представители управления образования и молодежной политики Воронежа, регионального ГУ МВД России, областного молодежного центра, клинического центра медпрофилактики, комиссий по делам несовершеннолетних, образовательных учреждений.