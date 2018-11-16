2018-11-16T15:03:03+03:00
Происшествия

В Северном и Левобережном районах Воронежа взлетели до небес объемы продажи наркотиков

Преступлений, связанных с запрещенными веществами, в нашем городе зафиксировали куда больше, чем год назад
Виктор ПАВЛОВ
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2373 наркопреступления зафиксировано в Воронежской области с начала года. Это на 14,1% больше, чем за 10 месяцев 2017, сообщают в прокуратуре региона.

Преступлений, связанных именно с продажей наркотиков, аж на 19,7% больше, чем год назад. При этом выросло число банд, которых удалось обезвредить - 26 (и неясно, то ли полиция стала работать лучше, то ли банд стало больше). За наркопреступления привлекли к уголовной ответственности 1048 человек. Сотрудники прокуратуры нашли больше тысячи нарушений при расследовании таких дел.

В Воронеже наибольший рост наркопреступлений отмечен в Северном и Левобережном районах, в области - в Аннинском, Борисоглебском, Калачеевском, Лискинском, Россошанском.

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