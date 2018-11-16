В Воронеже мужчина упал с девятого этажа и погиб

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-16T14:31:49+03:00

Это уже девятый случай падения людей с высоток, выжили только двое. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

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В четверг, 15 ноября, в доме № 61 на улице Ростовской около четырех часов дня мужчина выпал из окна девятого этажа. Шокированные прохожие сразу позвонили «скорую». Но помочь ему уже было нельзя – мужчина разбился насмерть. Сотрудники СК проводят доследственную проверку обстоятельств трагедии.

Напомним, за последние два месяца из окон и с балконов высотных домов сорвались вниз девять человек, в их числе 15-летний мальчик. Из них только двое выжили – многодетная мать, упавшая с четвертого этажа, и мужчина, приземлившийся с девятого прямо на крышу машины. (он получил тяжелые травмы).