Воронежского грабителя нашли благодаря огромному синяку под глазом

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-16T14:03:55+03:00

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66-летний пенсионер из Панинского района зашел в закусочную вблизи местного автовокзала, чтобы пропустить рюмку. Тут он познакомился с доброжелательным 40-летним мужчиной.

Как только оба вышли покурить, этот приятный господин набросился на пенсионера и начал его бить. Едва тот упал на землю, новый знакомый быстренько обыскал мужчину, взял телефон и тысячу рублей, а потом удалился.

- Потерпевший описал полицейским внешность и одежду подозреваемого, а также сообщил о наличии особой приметы - большой гематомы под левым глазом, - докладывают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге подозреваемого задержали. Это оказался ранее судимый местный житель. Часть денег он уже потратил в кафе, ну а оставшуюся сумму и телефон вернули пенсионеру. За грабеж агрессору грозит до семи лет тюрьмы.