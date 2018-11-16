В Воронеже сгорела «ГАЗель»
Пожар случился на улице Минской [видео]
Загорелся капот "ГАЗели".Фото: кадр с видео youtube.com
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В пятницу, 16 ноября, около 11.30 на улице Минской загорелся капот «ГАЗели».
- На место на двух пожарных машинах выехали восемь сотрудников МЧС. Пожар удалось потушить в 11.49. «ГАЗель» сильно повреждена. По предварительным данным, на пожаре никто не погиб и не получил ожоги, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Причину пожара сейчас выясняют.
Горит "ГАЗель" на Минской.