В Воронеже сгорела «ГАЗель»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-16T14:04:05+03:00

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В пятницу, 16 ноября, около 11.30 на улице Минской загорелся капот «ГАЗели».

- На место на двух пожарных машинах выехали восемь сотрудников МЧС. Пожар удалось потушить в 11.49. «ГАЗель» сильно повреждена. По предварительным данным, на пожаре никто не погиб и не получил ожоги, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Причину пожара сейчас выясняют.