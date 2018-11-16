2018-11-16T13:21:51+03:00
Общество

Владельцев частных домов в центре Воронежа обяжут привести в порядок прилегающую территорию

Состояние улиц контролируют чиновники
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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По нормам владельцы частных домов Воронежа обязаны содержать в опрятном состоянии прилегающую территорию. К сожалению, часто приходится видеть, как «хозяева» выносят со своих дворов строительный мусор, порубочные остатки или старую мебель и сваливают все это «добро» у ворот или палисадников. Такие свалки не только портят вид улицы и мешают пешеходам и машинам, но и создают реальную угрозу возникновения различных ЧП.

Для контроля санитарного состояния придомовых территорий чиновники управы Центрального района проводят рейды по частному сектору. На этот раз проверяющие прошли по улицам Дуговой, Сиреневой, Пятигорской, Советской, Пролетарской, Марии Копыловой, Таранченко, Короленко, Ушинского, Ольминского, Белинского, Дурова, Калинина, Вавилова, Декабристов, переулках Рабфаковский и Детский.

- В ходе рейдов выявили места захламления, - рассказали в управе Центрального района. - С собственниками домовладений, нарушающими Правила благоустройства, провели беседы об устранении выявленных нарушений, а также о порядке и правилах утилизации бытовых отходов и строительного мусора.

На злостных нарушителей правил благоустройства составили четыре протокола и выдали больше сорока уведомлений об устранении нарушений в установленные сроки.

- Владельцы частных домов обязаны поддерживать их в исправном эстетическом состоянии, иметь на домах номерные знаки, своевременно производить обрезку деревьев и других зеленых насаждений в границе земельного участка, - напомнили в управе. - Не допускается складирование на придомовой территории крупногабаритного и строительного мусора, а также грунта. Запрещается устанавливать ограждения прилегающей территории за пределами красных линий.

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