В центре Воронежа откроют обелиск жертвам ДТП
Памятник установят на улице Свободы
Обелиск откроют у церкви Рождества Христова.Фото: Яндекс. Карты
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В воскресенье, 18 ноября, на улице Свободы у дома № 67а, у храма Рождества Христова, откроют обелиск, посвященным памяти погибшим в авариях на дорогах. Дата выбрана не случайно. 18 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП.
В 10 часов начнутся молебен и панихида о погибших. Богослужение проведет настоятель храма иерей Алексий Кузьминов. После молебна и панихиды пройдет торжественная церемония открытия памятника. В ней будут участвовать полицейские, ветераны МВД, казаки и родственники погибших и тяжело раненных в ДТП.