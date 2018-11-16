2018-11-16T13:25:34+03:00
Общество

В центре Воронежа откроют обелиск жертвам ДТП

Памятник установят на улице Свободы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Обелиск откроют у церкви Рождества Христова.Обелиск откроют у церкви Рождества Христова.Фото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября, на улице Свободы у дома № 67а, у храма Рождества Христова, откроют обелиск, посвященным памяти погибшим в авариях на дорогах. Дата выбрана не случайно. 18 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП.

В 10 часов начнутся молебен и панихида о погибших. Богослужение проведет настоятель храма иерей Алексий Кузьминов. После молебна и панихиды пройдет торжественная церемония открытия памятника. В ней будут участвовать полицейские, ветераны МВД, казаки и родственники погибших и тяжело раненных в ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области двое детей задохнулись из-за самодельной металлической печки
В Воронеже водителя "Фольксвагена" будут судить за травмы пешехода
В Воронеже стартовал ежегодный городской конкурс в области журналистики
В Воронеже снижается уровень наркомании среди несовершеннолетних
Команды администрации Воронежа по гребле наградили благодарственными письмами
В Северном и Левобережном районах Воронежа взлетели до небес объемы продажи наркотиков
В Воронеже мужчина упал с девятого этажа и погиб
Воронежского грабителя нашли благодаря огромному синяку под глазом
В Воронеже сгорела «ГАЗель»
Владельцев частных домов в центре Воронежа обяжут привести в порядок прилегающую территорию
Пока цыганка отвлекала воронежскую пенсионерку, ее друг обчистил дом
Воронежец предупредил о новой видеокамере на набережной
Школы, стадионы, водопроводные сети: какие еще объекты могут появиться в районах области в ближайшие годы
Надо переобуться: выходные в Воронеже будут морозными
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Три воронежских автобуса не примут у пассажиров банковскую карту
Ночью в Воронеже "Ленд Ровер" сбил двух пешеходов: погиб парень
На воронежской трассе столкнулись кроссовер и грузовик: двое погибших