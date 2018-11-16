В центре Воронежа откроют обелиск жертвам ДТП

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-16T13:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 18 ноября, на улице Свободы у дома № 67а, у храма Рождества Христова, откроют обелиск, посвященным памяти погибшим в авариях на дорогах. Дата выбрана не случайно. 18 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП.

В 10 часов начнутся молебен и панихида о погибших. Богослужение проведет настоятель храма иерей Алексий Кузьминов. После молебна и панихиды пройдет торжественная церемония открытия памятника. В ней будут участвовать полицейские, ветераны МВД, казаки и родственники погибших и тяжело раненных в ДТП.