2018-11-16T12:53:38+03:00
Происшествия

Пока цыганка отвлекала воронежскую пенсионерку, ее друг обчистил дом

Мужчину задержали в другом районе
Виктор ПАВЛОВ
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81-летняя жительница села Семейка Подгоренского района в слезах пришла в полицию. Она рассказала, что кто-то украл из ее дома 6 тысяч рублей и золотую цепочку.

- Женщина пояснила, что проживает одна, и никто в гости в этот день не заходил. Деньги хранила в кошельке, который находился в сумке, а цепочка лежала в серванте, - раскрывают детали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Стражи порядка опросили соседей и выяснили, что в этот самый день по селу бродили незнакомцы: две девушки и мужчина цыганской наружности. Они скупали у местных жителей овощи. Этот след и привел к подозреваемому.

32-летнего мужчину задержали в Павловском районе. Он рассказал, что зашел в дом пенсионерки, пока ее отвлекала одна из девушек. Входная дверь не была заперта. Мужчина быстро отыскал ценности и исчез. Теперь он под стражей.

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