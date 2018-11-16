2018-11-16T13:02:09+03:00
Общество

Воронежец предупредил о новой видеокамере на набережной

Она «ловит» всех, кто едет быстрее 40 км/час
Яков СТРОГОВ
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Водители предупреждены - значит, вооружены.Водители предупреждены - значит, вооружены.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» пользователь Владимир Свиридов разместил предупреждение слишком резвым водителям о новой видекамере, размещенной у дома № 1 на Набережной Масалитинова. Она реагирует на скорость выше 40 км/час.

Как водится, комментарии разделились. Одни водители считают, что там хорошая дорога, и тут бы разогнаться, а их обламывают. Для них напоминаем – разрешенная скорость по городу вообще-то 60 км/час. Между тем многие признаются, что гоняют гораздо быстрее.

Есть, впрочем, и другие мнения. Одни говорят о том, что в этом месте недалеко опасный поворот. Другие – что здесь разворачиваются поливальные машины, и недавно в одну из них якобы влетел «Мерседес». После чего и установили камеру.

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