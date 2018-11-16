Надо переобуться: выходные в Воронеже будут морозными

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-16T11:25:50+03:00

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Что нам готовят выходные? Ясную, но морозную погоду. По данным Воронежского гидрометеоцентра, в субботу днем ожидается безоблачное небо и дежурные показания "минус один" на термометре. А вот ночью будет гораздо интересней: -6! В сочетании с небольшим снегом, который может пойти в воскресенье днем и вечером, все это создает большую опасность на дорогах. Днем в воскресенье - тоже -1, ночью - тоже - 6 градусов.

Даже если осадки и не появятся, при минусовой температуре летние шины все равно станут вести себя по-другому. Потому лучше поскорее переобуться (если вы до сих пор этого не сделали). К слову, в частной беседе с корреспондентом "КП" инспекторы ГИБДД рассказали, что за отсутствие знака шипы в Воронеже сейчас никого не штрафуют. Тем не менее, законодательных актов, отменяющих его, по-прежнему не было. А потому лучше налепить знакомый треугольник с буквой "Ш".