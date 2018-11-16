Три воронежских автобуса не примут у пассажиров банковскую карту

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-16T11:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение дня на трех воронежских маршрутах не будет работать система безналичной оплаты. Об этом сообщили в городской администрации. Речь идет о маршрутах 43, 88, 77к. Причиной называют технический сбой. Устранить все неполадки обещают до конца дня.

Как отмечают в мэрии, весь городской транспорт – от ГАЗелей до длинных автобусов – сегодня должен быть оборудован системой безналичной оплаты. Исключение составляют маршруты, которые проходят через Воронеж, но заканчиваются в других населенных пунктах – Бабяково, Семилуках, Ямном, Рыкани и так далее.

Если терминала нет (или же он есть, но не работает), надо жаловаться в управление транспорта по телефону 2283365. Нужно сообщить госномер автобуса и номер маршрута. Нарушители получат незапланированный выходной: у них на день заберут талон, который позволяет выходить на линию. В городской администрации подчеркивают, что массовых фактов нарушений пока нет. По жалобам жителей и после проверок управления транспорта изъято не больше десяти талонов.

В планах городской администрации – создание оператора автоматизированной оплаты проезда, который будет учитывать и безналичные, и наличные поступления. Одна из главных его задач – выпуск и обслуживание транспортных карт (по типу московской «Тройки»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водители воронежских маршруток прятали терминалы оплаты под сиденьем и под шапкой. Проверка общественников показала, что в 8% случаев устройства не работали совсем. (Подробнее.)