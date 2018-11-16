2018-11-16T10:40:53+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже "Ленд Ровер" сбил двух пешеходов: погиб парень

Девушка-пешеход попала в больницу
Виктор ПАВЛОВ
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Водитель внедорожника не заметил двух пешеходовВодитель внедорожника не заметил двух пешеходовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В ночь с 15 на 16 ноября на улице Богдана Хмельницкого произошло смертельное ДТП. 30-летний житель Россоши ехал на "Ленд Ровере" со стороны Ленинского проспекта в сторону улицы Артамонова. По неясной причине он не заметил двух пешеходов - 24-летнюю девушку и 26-летнего парня. Оба пересекали дорогу вне "зебры". Произошло столкновение.

- Парень-пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а девушка с полученными травмами госпитализирована, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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