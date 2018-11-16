2018-11-16T10:02:30+03:00
Происшествия

На воронежской трассе столкнулись кроссовер и грузовик: двое погибших

Водитель и пассажир "Киа" скончались на месте
Виктор ПАВЛОВ
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В Верхнемамонском районе случилось страшное ДТП с участием фуры. Авария произошла вчера, 15 ноября, в 10.30.

На 712 км трассы М-4 «Дон» 46-летняя жительница Ростовской области по неизвестной причине не справилась с управлением "Киа-Спортейж". В итоге ее машина столкнулась с грузовиком "МАН", за рулем которого был 54-летний житель Республики Марий Эл.

- Водитель и пассажир легкового автомобиля, 68-летний житель Ростовской области, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне, примерно в 10.30 часов в Верхнемамонском районе на 712 км 150 м автодороги М - 4 «Дон», водитель автомобиля «KIA Sportage», 46-летняя жительница Ростовской области, допустила столкновение с автомобилем «MAN», под управлением 54-летнего жителя Республики Марий Эл.

В области за сутки зарегистрировано 129 ДТП, из них в Воронеже - 97, на федеральных трассах - 4, в районах области - 28.

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