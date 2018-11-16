2018-11-16T09:33:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области горящая крыша постройки обрушилась на домашних животных

Все они погибли
Станислав ШЕВЧЕНКО
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На место прибыли три пожарные команды. Фото их архиваНа место прибыли три пожарные команды. Фото их архиваФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Минувшей ночью пожарные Таловского района выехали на вызов в поселок Еланка. Загорелся сарай, находящийся рядом с домом. Был риск, что жилище тоже захватит огонь. На месте работали три пожарные команды в составе десяти человек. Задействовали три спецмашины.

Огонь потушили достаточно быстро, но без последствий не обошлось. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, крыша сарая обрушилась и засыпала домашних животных, что были внутри. Все они погибли. Во время тушения никто из людей не пострадал. Причину пожара выясняют дознаватели.

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