2018-11-16T08:08:52+03:00
Общество

Вокруг одни светодиоды: до конца года в Воронежской области установят 5 тысяч новых светильников

Все они способствуют экономии энергии
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Обычные желтые лампочки потихоньку уходят в прошлоеОбычные желтые лампочки потихоньку уходят в прошлоеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежская область вошла в число субъектов РФ, где власти активнее всего экономят электроэнергию. Мы попали в десятку регионов по объемам так называемых энергосервисных контрактов за 2017 год.

С 2013 года системы освещения уже обновили в Семилуках, Россоши, Боброве, Новохоперске, Эртиле, Поворино и Калаче, в Аннинском, Перелешинском, Кантемировском и Таловском городских поселения. В дальнейших планах - установка более 18 тысяч экономичных светодиодных светильников. Как сообщают в облправительстве, до конца года планируют разместить 5 тысяч таких устройств.

Отдельно стоит выделить Таловую. Там поставили почти тысячу светильников, поддерживающих технологию диммирования. Чем темнее на улице - тем ярче от них свет. Все это способствует масштабной экономии электричества.

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