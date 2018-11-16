«Бесчеловечный»: в Воронеже водитель «пазика» не пропустил скорую

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-16T07:04:59+03:00

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В Воронеже водитель «пазика» не пропустил машину скорой помощи. При этом медработники ехали со включенным спецсигналом. Инцидент попал на видео, которое возмущенные поведением маршрутчика горожане выложили в популярную группу в соцсети в четверг, 15 ноября.

На записи видно, как водитель скорой пытается пробиться между машинами, но сделать этого не может из-за движущегося впереди «пазика». Автобус продолжает спокойно ехать по своей полосе, игнорируя ситуацию. В итоге скорая выезжает на встречную полосу.

В комментариях под постом воронежцы разделились на два лагеря. Одни считали, что водитель маршрутки «бесчеловечный» и должен был перестроиться вправо, чтобы пропустить скорую.

- «Пазики» и не так умеют в щели пролезать. Впереди него машины, возможно ,и не видят скорую за этим самым «пазиком»! Услышали сирену, увидели маячки, прижмитесь максимально куда угодно,пропустите, - написал местный житель.

Другие же были уверены, что сдвинуться «пазику» было некуда из-за потока машин, которые уступать место не собирались.

- Я смотрю, «пазику» прям места для того, чтобы скорой дорогу уступить, предоставил весь правый ряд вместе с автором поста, - иронично отметил горожанин.

А вы как считаете, кто виноват в этой ситуации?