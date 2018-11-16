2018-11-16T07:04:59+03:00
Общество

«Бесчеловечный»: в Воронеже водитель «пазика» не пропустил скорую

Возмущенные поведением маршрутчика горожане выложили видео в Сеть
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:

Пазик не пропустил скорую.Автор: Борис Енов.

Изменить размер текста:

В Воронеже водитель «пазика» не пропустил машину скорой помощи. При этом медработники ехали со включенным спецсигналом. Инцидент попал на видео, которое возмущенные поведением маршрутчика горожане выложили в популярную группу в соцсети в четверг, 15 ноября.

На записи видно, как водитель скорой пытается пробиться между машинами, но сделать этого не может из-за движущегося впереди «пазика». Автобус продолжает спокойно ехать по своей полосе, игнорируя ситуацию. В итоге скорая выезжает на встречную полосу.

В комментариях под постом воронежцы разделились на два лагеря. Одни считали, что водитель маршрутки «бесчеловечный» и должен был перестроиться вправо, чтобы пропустить скорую.

- «Пазики» и не так умеют в щели пролезать. Впереди него машины, возможно ,и не видят скорую за этим самым «пазиком»! Услышали сирену, увидели маячки, прижмитесь максимально куда угодно,пропустите, - написал местный житель.

Другие же были уверены, что сдвинуться «пазику» было некуда из-за потока машин, которые уступать место не собирались.

- Я смотрю, «пазику» прям места для того, чтобы скорой дорогу уступить, предоставил весь правый ряд вместе с автором поста, - иронично отметил горожанин.

А вы как считаете, кто виноват в этой ситуации?

Пазик не пропустил скорую.Автор: Борис Енов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вокруг одни светодиоды: до конца года в Воронежской области установят 5 тысяч новых светильников
На гастролях в Воронеже Елка забыла туфли
Матч воронежского «Бурана» с пермским «Молотом-Прикамье» закончился грандиозной дракой
Воронежской детворе покажут "Новогодние Денискины рассказы"
Воронежцам покажут "Апгрейд"
В новогодние каникулы воронежской детворе покажут мюзикл "Василиса Прекрасная"
Юная воронежская флейтистка заняла второе место на конкурсе в Австрии
На новогодние праздники воронежской детворе покажут мюзикл "Жил был волк..."
Григорий Сиятвинда прочитает воронежцам сказку Гауфа
В центре Воронежа запретят парковку
Канализационно-насосную станцию, из-за которой затопило двор на Ломоносова, отремонтировали после массовых жалоб воронежцев
В Воронежской области выбрали нового главу Павловского района
Воронежский полицейский в Краснодарском крае нашел похищенные телефоны
Под Воронежем «Нива-Шевроле» сбила лошадь с повозкой
Воронежская гимнастка стала четвертой на международном турнире в Швейцарии
Воронежских автомобилистов назвали самыми спокойными в стране
Жители Ленинского района Воронежа обращаются к чиновникам с просьбой о благоустройстве
В финале воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса команды побили рекорд по забитым голам