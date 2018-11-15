2018-11-15T23:08:22+03:00
Звезды

На гастролях в Воронеже Елка забыла туфли

Певицу растрогал флешмоб поклонников
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Елка в Воронеже.Елка в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 ноября в Event-Hall около 1000 поклонников собрала Елка. Певица появилась перед поклонниками трендовом наряде - в жакете «с чужого плеча» и супер объемных брюках-марлен, подчеркивающих хрупкость «девочки с накладной челкой», как сказала о себе в начале вечера Елизавета. Артистка сразу объявила, что концерт будет «квартирником» с манипуляциями.

- Я хочу, чтобы мы с вами весь вечер сегодня обнимались. Если у вас есть определенные ожидания от концерта - забудьте о них. Ожидания приводят к разочарованиям. Ровно половину концерта я буду усыплять вашу бдительность, что вы вольны самостоятельно принимать решения. Я не буду заставлять вас петь, чтобы вы оценили мою уникальность. Я не буду давить на вас: где ваши ручки! Но медленно и уверенно подведу вас к тому, что самые-самые песни мы споем вместе, - с милой улыбкой заявила Елка. - Если вам хочется петь и танцевать, не держите в себе. Смотрите на меня, делайте, как я.

Благодаря харизме исполнительницы, часть зрителей и действительно покинула кресла и спустилась в танцпартер, где поклонники уже устроили для певицы флешмоб с бумажными бабочками и вертолетиками. Елка переоделась юбку, потом сменила туфли на кроссовки. И весь концерт непринужденно юморила - про свою инфантильность, про то, что в «попе детство играет», про то, что шутит одни и те же шутки и выходит на бис, не дожидаясь, что ее позовут, а то вдруг этого не случится…

Единение с воронежскими зрителями так понравилось артистке, что она забыла на сцене свои туфли, так и уехала из города без них.

- Вчера очень душевно стартанули в Воронеже! Спасибо, родные, с вами было не так страшно начинать)) и какой кайфовый флешмооооооб! По итогу забыла в Воронеже туфли и даже не заметила, - призналась Елка в своем Инстаграм.

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