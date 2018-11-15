Матч воронежского «Бурана» с пермским «Молотом-Прикамье» закончился грандиозной дракой

СЕГОДНЯ 21:52 2018-11-15T21:54:04+03:00

Хоккеисты "Бурана" в этом матче и в драке были сильны. Фото: кадр с видео youtube.com

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В первом периоде в составе «Бурана» дебютировал звездный новичок Кирилл Кольцов. И надо сказать, «ураганные» не пропустили. А вот пермяки свои ворота не уберегли. Впечатляющий сольный проход Аслана Раисова завершился точным броском – 1:0.

Во второй 20-минутке гости не смогли разыграть лишнего, а вот «Буран» показал им, как это надо делать – Кольцов и Раисов удачно ассистировали Максиму Сергееву, и тот не промахнулся – 2:0. Интригу матча на 39 минуте возродил другой Максим – Волков – 2:1.

В третьем периоде на 45 минуте Дмитрий Сидляров перехитрил голкипера «Молота». Он завез шайбу в сетку прямо из-за ворот – 3:1. Гости рано сняли вратаря, но ничего путного у них не получилось. Сначала Владислав Ефремов ну очень с близкого расстояния ухитрился попасть не в пустые ворота, а в перекладину. Но он же через несколько секунд исполнил куда более сложный номер. Влад попал в пустую «рамку» почти с центра площадки – 4:1, как и в предыдущем матче с «Ижсталью».

На этом бы матч и закончить, но некоторые хоккеисты «Молота» решили – раз в хоккее проиграли, в боксе наверстаем. В результате долгих боев местного значения с «ураганными» судьи удалили едва ли не весь состав гостей. Да и скамейка «Бурана» изрядно поредела. Только после этого на площадке воцарился хрупкий мир, и вскоре прозвенела финальная сирена.

«Буран» набрал 20 очков и делит 20-21 места с «Южным Уралом» из Орска. До границы плей-офф уже не так далеко – семь очков.

Следующий матч «Буран» проведет 17 ноября также в Воронеже с «Торосом» из Нефтекамска. Именитая команда из Башкирии пока занимает 12 место с 30 очками в активе. Игра начнется в 17.00.