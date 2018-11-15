2018-11-15T21:20:41+03:00
Звезды

Воронежской детворе покажут "Новогодние Денискины рассказы"

Спектакль покажут четыре раза в праздничные дни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗ.афиша ВКЗ.
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Виктор Драгунский написал «Денискины рассказы» больше полувека назад. Конечно, многое с тех пор изменилось. Но самое главное остается понятным и сегодня: у Дениски не было планшета и смартфона, но были настоящие друзья и фантазия! А этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы во дворе построить ракету и полететь на ней в космос. Такой Дениска есть в каждом из нас. Все мы в глубине души знаем, что огромный и удивительный мир может возникнуть… да хотя бы из рисунков на школьной доске!

Спектакль «Новогодние Денискины рассказы» Ильи Архипова (поставившего в Театре эстрады имени Райкина (Санкт-Петербург) мюзикл для всей семьи «Рикки-Тикки-Тави») - это попытка взглянуть на окружающее глазами ребенка.

Перед спектаклем в фойе ВКЗ у елки пройдет новогоднее представление и интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

"Новогодние Денискины рассказы" покажут в ВКЗ 5 и 6 января в 11.00 и 14.00 (6+).

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