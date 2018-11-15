Воронежцам покажут "Апгрейд"

СЕГОДНЯ 20:54 2018-11-15T20:58:48+03:00

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20 ноября в воронежском кинотеатре «Синема парк» пройдет премьерный показ фильма «Апгрейд». Это техноблокбастер о том, как в недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями…

Премьера пройдет в 19.30. Билеты можно купить в кинотеатре или выиграть в «Комсомолке» - подробности розыгрыша на нашей страничке в соцсети.