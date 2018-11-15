2018-11-15T20:10:46+03:00
Звезды

В новогодние каникулы воронежской детворе покажут мюзикл "Василиса Прекрасная"

4 января театр «Русский терем» даст два представления
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗ.афиша ВКЗ.
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Театр «Русский терем» привезет в Воронеж на новогодние праздники спектакль-мюзикл «Василиса Прекрасная».

В этой истории, которую поведает избушка на курьих ножках, персонажи из разных народных сказок, не встречавшиеся вместе раньше, объединятся в одном сказочном необыкновенном приключении. Детвора встретится с Бабой Ягой и Лешим, Котом-Баюном, Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем и, конечно, с главными героями - Иваном-Солдатом и Василисой Прекрасной! Добро в сказке восторжествует, ведь благодаря любви, мудрости и терпению можно одержать победу над любым врагом и любым злом.

Перед спектаелем в фойе ВКЗ у елки пройдет интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мюзикл "Василиса Прекрасная" покажут 4 января в 11.00 и 14.00 (0+).

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