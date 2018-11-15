Юная воронежская флейтистка заняла второе место на конкурсе в Австрии

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-15T20:01:18+03:00

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Воронежские музыканты громко заявили о себе на нескольких творческих состязаниях. В частности флейтистка Светлана Маренкова завоевала второе место в номинации «Духовые инструменты» на ежегодном Классическом Венском международном конкурсе Classic Pure Vienna, который завершился в австрийской столице 14 ноября. Восьмиклассница специальной музыкальной школы (колледжа) разделила его с исполнителем из Португалии (первое место не присуждалось). В конкурсе приняли участие более 100 исполнителей из стран Европы и Азии, продемонстрировавших свое мастерство игры на фортепиано, струнных, духовых инструментах, а также в классическом вокале в разных возрастных группах.

Еще три воспитанницы преподавателя Ксении Коломыцевой - Валерия Березина, Владислава Мерцалова и Татьяна Бембеева - стали лауреатами 1 степени II Международного интернет-конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Академия Должикова» (Москва). Юных воронежских исполнительниц пригласили выступить в гала-концерте, который пройдет 17 ноября в зале Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского.