2018-11-15T20:01:18+03:00
Звезды

Юная воронежская флейтистка заняла второе место на конкурсе в Австрии

Еще три исполнительницы завоевали первое место в интернет-конкурсе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежские музыканты громко заявили о себе на нескольких творческих состязаниях. В частности флейтистка Светлана Маренкова завоевала второе место в номинации «Духовые инструменты» на ежегодном Классическом Венском международном конкурсе Classic Pure Vienna, который завершился в австрийской столице 14 ноября. Восьмиклассница специальной музыкальной школы (колледжа) разделила его с исполнителем из Португалии (первое место не присуждалось). В конкурсе приняли участие более 100 исполнителей из стран Европы и Азии, продемонстрировавших свое мастерство игры на фортепиано, струнных, духовых инструментах, а также в классическом вокале в разных возрастных группах.

Еще три воспитанницы преподавателя Ксении Коломыцевой - Валерия Березина, Владислава Мерцалова и Татьяна Бембеева - стали лауреатами 1 степени II Международного интернет-конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Академия Должикова» (Москва). Юных воронежских исполнительниц пригласили выступить в гала-концерте, который пройдет 17 ноября в зале Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние каникулы воронежской детворе покажут мюзикл "Василиса Прекрасная"
На новогодние праздники воронежской детворе покажут мюзикл "Жил был волк..."
Григорий Сиятвинда прочитает воронежцам сказку Гауфа
В центре Воронежа запретят парковку
Канализационно-насосную станцию, из-за которой затопило двор на Ломоносова, отремонтировали после массовых жалоб воронежцев
В Воронежской области выбрали нового главу Павловского района
Воронежский полицейский в Краснодарском крае нашел похищенные телефоны
Под Воронежем «Нива-Шевроле» сбила лошадь с повозкой
Воронежская гимнастка стала четвертой на международном турнире в Швейцарии
Воронежских автомобилистов назвали самыми спокойными в стране
Жители Ленинского района Воронежа обращаются к чиновникам с просьбой о благоустройстве
В финале воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса команды побили рекорд по забитым голам