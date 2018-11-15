На новогодние праздники воронежской детворе покажут мюзикл "Жил был волк..."

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-15T19:06:49+03:00

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Не за горами Новый год, родители уже выбирают своим чадам представления, которые пройдут в праздничные дни. Театр «Русский терем» привезет в Воронеж новогодний спектакль-мюзикл «Жил-был волк…». В его основе лежит знаменитая история, по который был снят не менее известный мультфильм «Жил-был Пес…». Но эта сценическая версия сказки не будет повторять его в точности.

- Поддавшись очарованию всеми любимого мультфильма, мы не стремимся к его повтору. Встретить знакомых героев на сцене и познакомить вас с новыми, закрутить в вихре танца и песен, пожелать дружбы, взаимовыручки и любви - вот наша задача, - говорят постановщики.

Ну и перед представлением в фойе ВКЗ у новогодней елки пройдет интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

"Жил был волк..." покажут в ВКЗ 2 и 3 января в 11.00 и 14.00 (0+).