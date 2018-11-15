2018-11-15T18:32:58+03:00
Звезды

Григорий Сиятвинда прочитает воронежцам сказку Гауфа

Артист приедет в рамках проекта "Сказки с оркестром"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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Музыкально-литературный проект Симфонический оркестр Воронежского концертного зала "Сказки с оркестром" продолжится в ноябре историей Вильгельма Гауфа. Сказку «Калиф-Аист» воронежской детворе и родителям прочитает известный артист Григорий Сиятвинда. В программе вечера в исполнении музыкантов прозвучат произведения Равеля, Римского-Корсакова, Амирова, Чайковского.

Сказку можно послушать в ВКЗ 26 ноября в 19.00 (6+).

Напомним, в сказочном цикле уже успели поучаствовать известные артисты Сергей Шакуров, Дмитрий Назаров, Ольга Будина, Сергей Гармаш, Екатерина Гусева, Юрий Стоянов, Валерий Гаркалин, Павел Любимцев, Анна Большова.

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