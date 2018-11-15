В центре Воронежа запретят парковку

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-15T18:16:49+03:00

Схема перекрытия у Воронежского концертного зала. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Нельзя будет остановиться у Концертного зала на Театральной

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В пятницу, 16 ноября, с 07.00 до 19.00 запретят парковку на проезде к Воронежскому концертному залу (улица Театральная, дом № 17).

В этот день в Концертном зале будут праздновать 100-летие основания Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Вот и решили убрать машины, чтобы не мешать будущим и нынешним врачам праздновать.

Это хорошая новость и для пешеходов, которым порой приходится буквально продираться сквозь плотные ряды авто.