Канализационно-насосную станцию, из-за которой затопило двор на Ломоносова, отремонтировали после массовых жалоб воронежцев
В Центральном районе отремонтировали канализационно-насосную станцию. На ее работу массово жаловались жители улицы Ломоносова - неделю у дома №114 текли фекальные реки. После обращения управы района сотрудники Водоканала провели восстановительные работы. Оказалось, объект бесхозный. Для ремонта потребовалась спецтехника.
- Обеспечивающее работу объекта оборудование полностью находилось под водой, пришлось откачивать стоки из затопленных помещений, в том числе из приемного резервуара и приемной камеры КНС. Работы приводились на глубине 6 метров. Наши сотрудники очистили резервуар и отремонтировали вышедший из строя насосный агрегат, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Канализационно-насосная станция работает штатное режиме.