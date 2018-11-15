2018-11-15T19:11:39+03:00
Общество

Канализационно-насосную станцию, из-за которой затопило двор на Ломоносова, отремонтировали после массовых жалоб воронежцев

Работы вели под водой на глубине 6 метров
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центральном районе отремонтировали канализационно-насосную станцию. На ее работу массово жаловались жители улицы Ломоносова - неделю у дома №114 текли фекальные реки. После обращения управы района сотрудники Водоканала провели восстановительные работы. Оказалось, объект бесхозный. Для ремонта потребовалась спецтехника.

- Обеспечивающее работу объекта оборудование полностью находилось под водой, пришлось откачивать стоки из затопленных помещений, в том числе из приемного резервуара и приемной камеры КНС. Работы приводились на глубине 6 метров. Наши сотрудники очистили резервуар и отремонтировали вышедший из строя насосный агрегат, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Канализационно-насосная станция работает штатное режиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние каникулы воронежской детворе покажут мюзикл "Василиса Прекрасная"
Юная воронежская флейтистка заняла второе место на конкурсе в Австрии
На новогодние праздники воронежской детворе покажут мюзикл "Жил был волк..."
Григорий Сиятвинда прочитает воронежцам сказку Гауфа
В центре Воронежа запретят парковку
В Воронежской области выбрали нового главу Павловского района
Воронежский полицейский в Краснодарском крае нашел похищенные телефоны
Под Воронежем «Нива-Шевроле» сбила лошадь с повозкой
Воронежская гимнастка стала четвертой на международном турнире в Швейцарии
Воронежских автомобилистов назвали самыми спокойными в стране
Жители Ленинского района Воронежа обращаются к чиновникам с просьбой о благоустройстве
В финале воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса команды побили рекорд по забитым голам