Канализационно-насосную станцию, из-за которой затопило двор на Ломоносова, отремонтировали после массовых жалоб воронежцев

СЕГОДНЯ 18:11 2018-11-15T19:11:39+03:00

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В Центральном районе отремонтировали канализационно-насосную станцию. На ее работу массово жаловались жители улицы Ломоносова - неделю у дома №114 текли фекальные реки. После обращения управы района сотрудники Водоканала провели восстановительные работы. Оказалось, объект бесхозный. Для ремонта потребовалась спецтехника.

- Обеспечивающее работу объекта оборудование полностью находилось под водой, пришлось откачивать стоки из затопленных помещений, в том числе из приемного резервуара и приемной камеры КНС. Работы приводились на глубине 6 метров. Наши сотрудники очистили резервуар и отремонтировали вышедший из строя насосный агрегат, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Канализационно-насосная станция работает штатное режиме.