В Воронежской области выбрали нового главу Павловского района

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-15T18:07:03+03:00

Им ожидаемо стал ранее работавший в банковской сфере и возглавлявший департамент в областном правительстве Максим Янцов

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В четверг, 15 ноября, на заседании Павловского районного совета народных депутатов выбрали нового главу Павловского района. Им ожидаемо стал 45-летний Максим Янцов. За него проголосовали 36 депутатов.Кандидатуру главы Песковского сельского поселения Игорь Кулешов не поддержал никто.

Новый руководитель имеет богатый опыт работы в банковской сфере, в частности, в Центрально-Черноземном банке Сбербанка, а также управляющим филиала «Газэнергопромбанк». Трудился он и на весьма видном посту в региональном правительстве. С апреля 2009-го по сентябрь 2010 года Янцов руководил департаментом экономического развития Воронежской области.

После избрания Максим Янцов заявил о том, что будет уделять особое внимание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Павловском районе.

Прежний глава Павловского района Юрий Русинов ушел в отставку в сентябре. Обязанности главы временно исполняла его первый заместитель Галина Маистренко.

Напомним, в тот же день многолетнего главу Лискинского района Виктора Шевцова заменил его первый заместитель Игорь Кирнос.