Воронежский полицейский в Краснодарском крае нашел похищенные телефоны

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-15T17:51:47+03:00

На это ему хватило 10 часов

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Благодарная москвичка написала письмо в отдел полиции № 7. Женщина поздравила с профессиональным праздником и попросила руководство отметить подполковника Игоря Колгина. Бравый воронежец даже в другом регионе отличился!

В июле на базе отдыха «Ставрополье» в станице Благовещенской Краснодарского края москвичка вместе с соседкой по комнате из Ростовской области не досчитались дорогих мобильных телефонов.

Игорь Колгин, будучи в служебной командировке, в течение 10 часов нашел пропавшие гаджеты женщин, а также еще один телефон, принадлежащий отдыхающей с другой базы.

- Просим бъявить благодарность или поощрить за оперативную работу подполковника полиции Игоря Валентиновича Колгина. Спасибо большое за таких сотрудников, - подчеркнула автор письма.