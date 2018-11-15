Под Воронежем «Нива-Шевроле» сбила лошадь с повозкой

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-15T17:11:44+03:00

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14 ноября в Хохольском районе машина сбила лошадь. Происшествие случилось в семь вечера в селе Никольское-на-Еманче. 29-летний водитель «Нива-Шевроле» столкнулся с гужевой повозкой, которой управлял 54-летний мужчина. Лошадь двигалась навстречу автомобилю. В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.