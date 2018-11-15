2018-11-15T17:11:52+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка стала четвертой на международном турнире в Швейцарии

Ангелина Мельникова всего на 0,7 балла отстала от третьего места
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова пока не всегда на сто процентов справляется со своей сложной программой.Ангелина Мельникова пока не всегда на сто процентов справляется со своей сложной программой.Фото: sportgymrus.ru
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Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выступила в Швейцарии на престижном международном турнире по спортивной гимнастике «Memorial Gander». Результат обидный – «деревянная» медаль, то есть, четвертое место.

Девушки на этом турнире выступали на двух снарядах в квалификации, и еще на одном – в финале. Ангелина показала высокий результат на брусьях – 13,250 балла, хорошо выполнила опорный прыжок – на 13,050, а вот в вольных выступила не без ошибок, получив всего 12,950.

В итоге золото и серебро достались бразильянкам – Джейд Барбосе и Флавии Саравии. Третьей стала исландская гимнастка Эйфора Торсдоттир.

Напомним, на прошедшем в столице Катара Дохе чемпионате мира Ангелина Мельникова завоевала серебро в командных соревнованиях, в личном многоборье заняла пятое место. А в вольных упражнениях, как и в Швейцарии, была четвертой.

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