Воронежская гимнастка стала четвертой на международном турнире в Швейцарии
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выступила в Швейцарии на престижном международном турнире по спортивной гимнастике «Memorial Gander». Результат обидный – «деревянная» медаль, то есть, четвертое место.
Девушки на этом турнире выступали на двух снарядах в квалификации, и еще на одном – в финале. Ангелина показала высокий результат на брусьях – 13,250 балла, хорошо выполнила опорный прыжок – на 13,050, а вот в вольных выступила не без ошибок, получив всего 12,950.
В итоге золото и серебро достались бразильянкам – Джейд Барбосе и Флавии Саравии. Третьей стала исландская гимнастка Эйфора Торсдоттир.
Напомним, на прошедшем в столице Катара Дохе чемпионате мира Ангелина Мельникова завоевала серебро в командных соревнованиях, в личном многоборье заняла пятое место. А в вольных упражнениях, как и в Швейцарии, была четвертой.