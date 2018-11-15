Воронежских автомобилистов назвали самыми спокойными в стране

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-15T17:04:21+03:00

А вы как думаете, много ли у нас спокойных водителей? Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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75% водителей Воронежской области побывали в различных дорожных авариях. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками «Авито Авто». Больше половины - 57% - попадали в ДТП один из два раза, 15% - от трех до пяти раз, ну а еще 2% бывали в передрягах от шести до десяти раз. Наконец, больше десяти аварий - у 1% опрошенных.

По доле водителей, не участвовавших в ДТП, регион занял 14 место из 18 регионов-участников опроса (лидер - Ставропольский край, аутсайдер - Пермский край). Результат невеселый!

Зато в рейтинге спокойствия на дорогах мы первые. Лишь 14% наших автомобилистов предпочитают агрессивный стиль вождения (средний результат по стране - 19%). Умеренный стиль выбирают аж 78% воронежцев, спокойный - 5%. Любопытно, что имели в виду участники опроса под словами «агрессивный», «умеренный» и «спокойный», ведь у каждого – свои представления о прекрасном.

К слову, еще 4% опрошенных вписали свой вариант: их стиль зависит от «настроения», «ситуации», «скорости потока». Добавим, что больше всего агрессивных водителей в Челябинске. Этот вариант выбрали 29% местных.