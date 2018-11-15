2018-11-15T17:04:21+03:00
Авто

Воронежских автомобилистов назвали самыми спокойными в стране

Доля тех, кто предпочитает агрессивный стиль вождения - всего 14%
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
А вы как думаете, много ли у нас спокойных водителей?А вы как думаете, много ли у нас спокойных водителей?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

75% водителей Воронежской области побывали в различных дорожных авариях. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками «Авито Авто». Больше половины - 57% - попадали в ДТП один из два раза, 15% - от трех до пяти раз, ну а еще 2% бывали в передрягах от шести до десяти раз. Наконец, больше десяти аварий - у 1% опрошенных.

По доле водителей, не участвовавших в ДТП, регион занял 14 место из 18 регионов-участников опроса (лидер - Ставропольский край, аутсайдер - Пермский край). Результат невеселый!

Зато в рейтинге спокойствия на дорогах мы первые. Лишь 14% наших автомобилистов предпочитают агрессивный стиль вождения (средний результат по стране - 19%). Умеренный стиль выбирают аж 78% воронежцев, спокойный - 5%. Любопытно, что имели в виду участники опроса под словами «агрессивный», «умеренный» и «спокойный», ведь у каждого – свои представления о прекрасном.

К слову, еще 4% опрошенных вписали свой вариант: их стиль зависит от «настроения», «ситуации», «скорости потока». Добавим, что больше всего агрессивных водителей в Челябинске. Этот вариант выбрали 29% местных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа запретят парковку
Канализационно-насосную станцию на Ломоносова отремонтировали после массовых жалоб воронежцев
В Воронежской области выбрали нового главу Павловского района
Воронежский полицейский в Краснодарском крае нашел похищенные телефоны
Под Воронежем «Нива-Шевроле» сбила лошадь с повозкой
Воронежская гимнастка стала четвертой на международном турнире в Швейцарии
Жители Ленинского района Воронежа обращаются к чиновникам с просьбой о благоустройстве
В финале воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса команды побили рекорд по забитым голам
В водоканале рассказали о причинах появления желтого оттенка у воды в Воронеже
В Воронеже командир взвода ДПС, устроивший аварию, в которой погиб его подчиненный, отправится в колонию на 3 года
Трое пропавших в Воронежской области подростков сбежали к бабушке
Мэрия Воронежа хочет взять в кредит 1 млрд рублей на погашение старых долгов
Воронежская пенсионерка убила сына-тирана после обращения в полицию за помощью
Жительницу Воронежа ограбил интернет-кавалер
В Воронеже при невыясненных обстоятельствах умер 14-летний подросток
Полицейские приехали допрашивать жителя Воронежской области и спасли его из полыньи
Женщина и пенсионер на "Киа" погибли в столкновении с грузовиком на М-4 под Воронежем
Многолетнего главу Лискинского района Воронежской области сменил его зам
Вадим Кстенин: «Мы создадим в Воронеже «умную» транспортную сеть»
Установка и демонтаж новогодней елки обойдется Воронежу в 1,1 млн рублей
В Воронеже родители недоношенных детей поделятся опытом друг с другом
В Воронежской области водителю, по вине которого в ДТП погибли двое, дали два года
К благоустройству Воронежа привлекают студентов-архитекторов
Бывшему главе Хохольского района Воронежской области, обвиняемому в вымогательстве, не дали побороться за тот же пост
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
Воронеж вошел в десятку городов с лучшими дорогами: в среднем их оценивают на "три с плюсом"
Под Воронежем в обгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины
В Воронежской области насмерть сбили мужчину, который шел по проезжей части