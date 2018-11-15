Жители Ленинского района Воронежа обращаются к чиновникам с просьбой о благоустройстве

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-15T16:58:56+03:00

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В управе Ленинского района обсудили работу с обращениями жителей в 2018 году. Илона Радионова, ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и документооборота управы, рассказала, что с начала года к ним поступили 1960 письменных обращений. Это больше 40% от всех входящих писем. На личном приеме сотрудники управы рассмотрели еще 63 вопроса. Причем за последние три года наблюдается тенденции к пусть не резкому, но постепенному росту числа обращений.

- Анализ тематической структуры обращений, поступивших в отчетном периоде, показал, что основные доли в их общем количестве традиционно составили обращения по темам «благоустройство города», «содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда», «хозяйственная деятельность», «семья», - рассказали в управе Ленинского района.

В 58% случаев заявителям дали разъяснения, в 38% - приняты меры, в 4% - обращения переадресованы в другие организации. Чиновники отметили, что деятельность управы руководствуется интересами горожан и опирается на взаимодействие с ними.