В финале воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса команды побили рекорд по забитым голам
На стадионе «Стрела» прошел финал осеннего сезона воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса. По морозцу команды задали высокий темп, и болельщикам скучать не приходилось. Да к тому же главное украшение футбола – голы – причем на разный вкус залетали очень часто. Команды даже установили рекорд результативности. 59 голов – в среднем семь за матч! Это сильно!
В финале Золотого кубка 1 «Продмаркет» разгромил «ТНС Энерго» - 9:1. В матче за третье место «Сбербанк» уступил «Воронежской кондитерской фабрике» - 3:4.
"Продмаркет" выиграл Золотой Кубок-1.Фото: предоставлено организаторами.
В сражении за Серебряный кубок 1 «Газпроектинжиниринг» проиграл «Электросигналу» - 1:2. В игре за третье место «Росавтодор» был жестоко бит «Молвестом» - 0:4.
В финале Золотого кубка 2 «САФ-НЕВА» вырвала победу у «T-Systems» - 3:2. В споре за третье место «Горэлектросеть» была крупно бита «Pirelli» - 3:6.
У "САФ-Невы" Золотой Кубок-2.Фото: предоставлено организаторами.
В битве за Серебряный кубок 2 ГК «Боравто» разгромил «Космос-Нефть-Газ» - 9:4. В матче за третье место Банк ФК «Открытие» с крупным счетом проиграл «АГРО-Лидеру» - 1:7.
Команда "Боравто" стала обладателем Серебряного Кубка-2.Фото: предоставлено организаторами.