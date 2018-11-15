2018-11-15T16:23:36+03:00
Недвижимость

В водоканале рассказали о причинах появления желтого оттенка у воды в Воронеже

Нефильтрованную воду из-под крана сегодня лучше не пить
Юлия ТЕРНОВА
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Многие воронежцы могли заметить, что в среду, 14 ноября, и сегодня, 15 ноября, водопроводная вода приобрела отчетливый желтый оттенок. Это может быть связано с работами на водозаборной станции. По идее, все должно прийти в норму утром пятница. Вот что по этому поводу сообщают в воронежском водоканале:

- Во время производства работ органолептика воды изменяется: возможно появление осадка, но это временное явление. До завтрашнего утра, когда закончатся ремонтные работы, горожанам рекомендуется следующее: если нет обычного бытового фильтра, то дать воде из-под крана отстояться в течение полутора часов, а затем процедить ее через простейший ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости воду можно дополнительно прокипятить.

Если вы считаете, что из-под вашего крана течет уже не вода, а нечто отдаленно ее напоминающее, вы можете пригласить сотрудников "РВК-Воронеж" к вам домой. Для этого обратитесь в контакт-центр по телефонам 206-77-07 и 206-77-06. Специалисты лаборатории качества воды обещают связаться с заявителем для отбора проб непосредственно в квартире.

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