2018-11-15T18:17:44+03:00
Происшествия

В Воронеже командир взвода ДПС, устроивший аварию, в которой погиб его подчиненный, отправится в колонию на 3 года

Так же ему запретили садится за руль в течение 2,5 лет
Ярослав ИВАНОВ
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Коминтерновский суд отправил на три года в колонию-поселение и на 2,5 года после освобождения запретил садиться за руль 34-летнему экс-командиру взвода ДПС, по вине которого погиб подчиненный.

Авария произошла в июне 2017 года около полуночи на улице 9 Января недалеко от Юго-Западного кладбища. Обвиняемый не справился с управлением Mitsubishi Outlander, превысив скорость, автомобиль вылетел на встречку, на обочине врезался в дерево, перевернулся. Пассажир, подчиненный командира взвода ДПС, погиб на месте до приезда "скорой".

Осужденный должен также выплатить 2 млн рублей родственникам погибшего в качестве компенсации.

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