Трое пропавших в Воронежской области подростков сбежали к бабушке

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-15T15:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад в Боброве начали искать троих подростков, которые пропали одновременно: парней 17 и 13 лет и их подругу, 17-летнюю девушку. Старший мальчик ушел из школы-интерната, девушки недосчитались на занятиях в индустриальном колледже, а их младшего товарища "потеряли" дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, эти поиски завершились благополучно. В среду, 14 ноября, ребят обнаружили в Лискинском районе. Они решили податься к бабушке 17-летней студентки колледжа. Бабушка сразу сообщила в полицию, что с подростками все в поряде.