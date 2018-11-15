2018-11-15T15:36:28+03:00
Происшествия

Трое пропавших в Воронежской области подростков сбежали к бабушке

Поиски троицы закончились благополучно
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в Боброве начали искать троих подростков, которые пропали одновременно: парней 17 и 13 лет и их подругу, 17-летнюю девушку. Старший мальчик ушел из школы-интерната, девушки недосчитались на занятиях в индустриальном колледже, а их младшего товарища "потеряли" дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, эти поиски завершились благополучно. В среду, 14 ноября, ребят обнаружили в Лискинском районе. Они решили податься к бабушке 17-летней студентки колледжа. Бабушка сразу сообщила в полицию, что с подростками все в поряде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Воронежа хочет взять в кредит 1 млрд рублей на погашение старых долгов
Воронежская пенсионерка убила сына-тирана после обращения в полицию за помощью
Жительницу Воронежа ограбил интернет-кавалер
В Воронеже при невыясненных обстоятельствах умер 14-летний подросток
Полицейские приехали допрашивать жителя Воронежской области и спасли его из полыньи
Женщина и пенсионер на "Киа" погибли в столкновении с грузовиком на М-4 под Воронежем
Многолетнего главу Лискинского района Воронежской области сменил его зам
Вадим Кстенин: «Мы создадим в Воронеже «умную» транспортную сеть»
Установка и демонтаж новогодней елки обойдется Воронежу в 1,1 млн рублей
В Воронеже родители недоношенных детей поделятся опытом друг с другом
В Воронежской области водителю, по вине которого в ДТП погибли двое, дали два года
К благоустройству Воронежа привлекают студентов-архитекторов
Бывшему главе Хохольского района Воронежской области, обвиняемому в вымогательстве, не дали побороться за тот же пост
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
Воронеж вошел в десятку городов с лучшими дорогами: в среднем их оценивают на "три с плюсом"
Под Воронежем в обгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины
В Воронежской области насмерть сбили мужчину, который шел по проезжей части