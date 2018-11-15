Мэрия Воронежа хочет взять в кредит 1 млрд рублей на погашение старых долгов

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-15T15:28:28+03:00

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Администрация Воронежа хочет взять кредит на 1 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета и погашение старых долгов. Управление финансово-бюджетной политики города объявило два аукциона на поиск банка-подрядчика. Тендеры появились на портале госзакупок. Мэрия собирается открыть две кредитные линии по 500 тыс рублей сроком на два года. За обслуживание займов городские власти готовы заплатить по 85 млн за кредит. Торги пройдут 7 декабря.

Напомним, в октябре мэрия Воронежа уже пыталась взять 1 млрд в кредит, но на три года. Желающих профинансировать среди банков не нашлось. Всего за 2018 год городская администрация набрала кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей.