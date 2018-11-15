Воронежская пенсионерка убила сына-тирана после обращения в полицию за помощью

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-15T15:37:42+03:00

До этого убийства полиция приезжала к этой семье на вызов, когда 30-летний мужчина избивал свою 63-летнюю мать

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63-летняя пенсионерка из Каменки, которую регулярно избивал ее 30-летний сын, пошла на убийство. По данным пресс-службы регионального управления полиции, на вызов по поводу избиения правоохранители выезжали в начале октября. Однако после визита полицейских женщина вновь осталась один на один со своим мучителем. Женщина убила сына, когда тот спал, при помощи обуха топора.

Жертвы семейного насилия, которые подвергаются побоям и психологическому террору долгое время, периодически превышают необходимую самооборону или жестоко мстят своим истязателям - это распространенный сюжет, который часто мелькает в СМИ. К сожалению, за нанесение побоев кому-то из домашних в России полагается выплата штрафа. Возбуждение уголовного дела возможно только при повторном нанесении травм. Пенсионерке из Каменки теперь грозит