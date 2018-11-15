Жительницу Воронежа ограбил интернет-кавалер

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-15T14:51:11+03:00

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Знакомиться в интернете опасно. 33-летняя жительница Воронежа стала жертвой ограбления, найдя знакомого в Сети.

Дама переписывалась с мужчиной из соседнего региона. Через некоторое время друг по переписке приехал в Воронеж и изъявил желание встретиться. Женщина приехала на своем авто. Но когда кавалер сел в машину, он напал на свою знакомую, стал душить ее, требуя денег. Потерпевшей удалось вырваться и убежать. Разбойник похитил из автомобиля кошелек, в котором было около 19 000 рублей и телефон.

Личность подозреваемого быстро установили: 33-летнего жителя Белгородской области, ранее судимого, задержали по его домашнему адресу. Часть похищенного изъяли. Теперь горе-кавалеру придется ответить за грабеж, ему грозит до 7 лет лишения свободы.