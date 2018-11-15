В Воронеже при невыясненных обстоятельствах умер 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-15T14:14:36+03:00

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На днях в нежилом здании в Советском районе Воронежа нашли тело 14-летнего подростка. Следователи выясняют причину смерти мальчика.

- По предварительным данным, компания ребят собралась в нежилом здании на ул. Космонавтов. Находившийся среди них 14-летний парень почувствовал себя плохо, упал и перестал подавать признаки жизни. Остальные подростки испугались и убежали, после чего вызвали «скорую». Приехавшие медики, несмотря на проведенную реанимацию, констатировали смерть несовершеннолетнего. На теле мальчика видимых следов насилия не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы происшествия, родственники и знакомые погибшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.