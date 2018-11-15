2018-11-15T14:00:38+03:00
Общество

Полицейские приехали допрашивать жителя Воронежской области и спасли его из полыньи

Мужчина провалился под лед на зимней рыбалке
Ярослав ИВАНОВ
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14 ноября двое полицейских в Панинском районе спасли рыбака, провалившегося под лед. Мужчине крупно повезло, что им заинтересовались правоохранители - так бы отправился на небесах.

Старший лейтенант полиции Станислав Пономарев и лейтенант Андрей Савинов приехали в поселок 1-ая Тойда, чтобы опросить в рамках проводимой проверки 59-летнего мужчину. Дома его не застали, но поинтересовались у местных жителей его местонахождением, соседи подсказали, что тот отправился на зимнюю рыбалку. Это-то и спасло рыбака. Когда правоохранители приехали на водоем, услышали крики о помощи - мужчина провалился под лед и не мог выбраться самостоятельно.

Полицейские взяли у сельчанина, проживающего рядом с водоемом, веревку, привязали к ней палку, один из оперативников дополз по льду до полыньи, кинул потерпевшему палку, а второй полицейский держал конец веревки. Так и вытащили горе-рыбака.

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