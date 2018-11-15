Женщина и пенсионер на "Киа" погибли в столкновении с грузовиком на М-4 под Воронежем

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-15T13:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 15 ноября, на трассе М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе произошло ДТП. Около 10.30 на 712 километре водитель "Киа Спортедж", жительница Ростовской области, допустила столкновение с грузовиком "Ман" под управлением 54-летнего жителя республики Марий Эл. Сама 46-летняя женщина, что была за рулем легкового авто, и ее 68-летний пассажир, тоже житель Ростовской области, погибла на месте до прибытия врачей.

На месте ДТП выросла пробка.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В настоящее время госавтоинспекторами принимаются все меры по устранению затора на данном участке автодороги, - заключают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.