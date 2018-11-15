2018-11-15T13:50:59+03:00
Происшествия

Женщина и пенсионер на "Киа" погибли в столкновении с грузовиком на М-4 под Воронежем

В месте аварии образовалась огромная пробка
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 15 ноября, на трассе М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе произошло ДТП. Около 10.30 на 712 километре водитель "Киа Спортедж", жительница Ростовской области, допустила столкновение с грузовиком "Ман" под управлением 54-летнего жителя республики Марий Эл. Сама 46-летняя женщина, что была за рулем легкового авто, и ее 68-летний пассажир, тоже житель Ростовской области, погибла на месте до прибытия врачей.

На месте ДТП выросла пробка.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В настоящее время госавтоинспекторами принимаются все меры по устранению затора на данном участке автодороги, - заключают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое пропавших в Воронежской области подростков сбежали к бабушке
Мэрия Воронежа хочет взять в кредит 1 млрд рублей на погашение старых долгов
Воронежская пенсионерка убила сына-тирана после обращения в полицию за помощью
Жительницу Воронежа ограбил интернет-кавалер
В Воронеже при невыясненных обстоятельствах умер 14-летний подросток
Полицейские приехали допрашивать жителя Воронежской области и спасли его из полыньи
Многолетнего главу Лискинского района Воронежской области сменил его зам
Вадим Кстенин: «Мы создадим в Воронеже «умную» транспортную сеть»
Установка и демонтаж новогодней елки обойдется Воронежу в 1,1 млн рублей
В Воронеже родители недоношенных детей поделятся опытом друг с другом
В Воронежской области водителю, по вине которого в ДТП погибли двое, дали два года
К благоустройству Воронежа привлекают студентов-архитекторов
Бывшему главе Хохольского района Воронежской области, обвиняемому в вымогательстве, не дали побороться за тот же пост
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
Воронеж вошел в десятку городов с лучшими дорогами: в среднем их оценивают на "три с плюсом"
Под Воронежем в обгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины
В Воронежской области насмерть сбили мужчину, который шел по проезжей части