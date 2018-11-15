2018-11-15T13:51:23+03:00
Общество

Многолетнего главу Лискинского района Воронежской области сменил его зам

За Виктора Кирноса проголосовали 36 из 41 депутата райсовета
Яков СТРОГОВ
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На январской встрече Александр Гусев и Виктор Шевцов обсуждали развитие производства молока и птицы в Лискинском районе.На январской встрече Александр Гусев и Виктор Шевцов обсуждали развитие производства молока и птицы в Лискинском районе.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В четверг, 15 ноября, закончилась целая эпоха в жизни Лискинского района. Ушел его многолетний глава Виктор Шевцов. Работал он на этом посту еще со времен СССР – с 1986 года. Лискинский район при этом неизменно был одним из лидеров в области по социально-экономическим показателям.

Виктор Шевцов заявлял о намерении уйти еще в 2016 году – годы давали знать, сейчас ему уже 70. На пост главы успешного района было немало кандидатов. Ходили разговоры о первом заме Шевцова Юрии Образцове, мэре Нововоронежа Сергее Честикине и даже бывшем первом вице-премьере правительства региона Геннадии Макине. Однако в итоге все эти кандидатуры отпали. Образцов – тоже уже человек в возрасте, Честикин в конце концов рассудил, что ему и в Новоронеже неплохо, ну а про Макина, скорее всего, слухами дело и ограничилось.

В итоге фаворитом борьбы за пост главы Лискинского района стал еще один зам Шевцова 44-летний Игорь Кирнос, защитивший докторскую диссертацию по кормлению коров. Он до недавнего времени возглавлял отдел программ и развития сельских территорий. Результаты работы Кирноса были неплохие – удалось вдвое повысить надои коров. Для порядка формальным конкурентом Кирноса выдвинули главу Бодеевского сельского поселения Сергея Гунькова.

Надо сказать, на голосовании образовался даже некий плюрализм мнений. 36 депутатов Лискинского райсовета отдали свой голос за Игоря Кирноса, но еще пять отдали предпочтение Гунькову.

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