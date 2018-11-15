Вадим Кстенин: «Мы создадим в Воронеже «умную» транспортную сеть»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-15T13:07:51+03:00

Это позволит горожанам получать полную информацию о движении на остановках или через мобильное приложения

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Глава Воронежа Вадим Кстенин принял участие в Москве во встрече заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса с заминистра транспорта, земли, инфраструктуры и туризма Японии Фумихико Юки. Во время мероприятия обсуждались вопросы статуса пилотных проектов с использованием «умных» технологий, а также выработки необходимых решений для тиражирования и масштабирования положительного опыта как на Воронеж, так и на другие города.

Отметим, что «Умный город» нацелен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения цифровых технологий: «умное» ЖКХ, электронные услуги на подачу документов, получение информации о движении общественного транспорта через мобильные приложения и другие.

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