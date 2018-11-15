Установка и демонтаж новогодней елки обойдется Воронежу в 1,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-15T12:52:08+03:00

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Администрация города определила подрядчика, который займется установкой главной новогодней елки. Из бюджета в этом году на главный символ праздника закладывали сумму 1,7 млн рублей. Из предложенных вариантов выбрали компанию, которая согласна установить, нарядить и разобрать зеленую красавицу за 1,1 млн. Таким образом, в ходе тендера горбюджету удалось сэкономить 600 тыс рублей.

Напомним, «Снежную королеву» должны установить к 20 декабря. 26-метровую конструкцию нарядят верхушкой-звездой, гирляндами, шарами и снежинками по уже известной воронежцам схеме - декор елки не будут менять уже третий год подряд. Иллюминацию на елке включат 23 декабря. Разберут новогодний символ к 25 января.