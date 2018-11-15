2018-11-15T12:33:50+03:00
Здоровье

В Воронеже родители недоношенных детей поделятся опытом друг с другом

Встреча состоится в перинатальном центре
Юлия ТЕРНОВА
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В воронежском перинатальном центре пройдет встреча для родителей детей, появившихся на свет раньше срока. Таким образом в Воронеже 16 ноября отметят Международный день недоношенных детей.

- Это почти семейная встреча, ведь за время выхаживания малыша врачи становятся практически родными семье людьми. Родители отмечают, что для них эти встречи являются необыкновенной поддержкой и возможностью поделиться успехами своих детей, - сообщают в департаменте здравоохранения.

По данным департамента, у медучреждения богатый опыт дохаживания крошек вне материнской утробы:

- Перинатальный центр Воронежской областной больницы №1 работает с июля 2011 года. С момента открытия центра на свет появились более 35 тысяч младенцев, среди них 4500 недоношенных и около 450 – с массой тела менее 1000 грамм. Самый маленький пациент перинатального центра весил всего 480 грамм.

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