В Воронежской области водителю, по вине которого в ДТП погибли двое, дали два года

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-15T12:39:15+03:00

От "Лады" мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Борисоглебский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя.

14 февраля 2017 года в 13.30 на 476 километре трассы «Дон» мужчина, управляя «Дэу-Нексия», пошел на обгон и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «ВАЗ-21102». У иномарки был сильно поврежден капот, а «Лада» оказалась раскурочена так, что восстановлению не подлежала. В ДТП погибли пассажир «Дэу», молодой человек, и женщина, ехавшая в «ВАЗе». Ее сын получил тяжелые травмы. Водитель отечественной машины чудом избежал серьезных ранений, как и виновник ДТП.

У "Дэу" был раскурочен капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время следствия водитель «Дэу» признал свою вину, выплатил компенсацию родственникам погибших. Однако представитель прокуратуры занял принципиальную позицию, не дав ход ходатайствам потерпевших о снисхождении к подсудимому.

- В итоге по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц» мужчину приговорили к двум годам колонии-поселении. 2,5 года он не имеет права садиться за руль, - рассказали в Борисоглебской межрайонной прокуратуре.